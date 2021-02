Conservatorio, ok piano per la ripresa lezioni in presenza Il Direttore Grassia e il Presidente Verga si congratulano con la neo ministra Messa

Si è tenuto ieri il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica presieduto da Antonio Verga che ha varato numerosi provvedimenti tra cui l’adozione sentito il Cur della Campania, del Piano operativo delle attività didattiche, che dalla prossima settimana riprenderanno in presenza. Il Piano approvato prevede l’applicazione di rigorosi protocolli atti a tutelare la salute del personale, dei docenti e degli studenti. Il Piano è stato adottato dal CdA, su proposta del Consiglio Accademico, dopo le informative preventive fornite alle forze sindacali, specifici incontri con il Responsabile della

Sicurezza Protezione e Prevenzione e con il medico competente dr. Umberto Maietta, effettuate in via telematica. Il Direttore Giosuè Grassia si è detto pienamente soddisfatto del lavoro fin qui svolto consapevole dell’importanza di riavviare tutte le attività del Conservatorio in presenza e con l’applicazione di tutte le norme anti Covid19. Intanto in serata, a conclusione del CdA, giunta la notizia della nomina a ministro dell’Università e della ricerca della professoressa Cristina Messa, il Direttore ed il Presidente hanno voluto esprimere la vicinanza del Conservatorio alla neoministra, inviando per il tramite del rappresentante del Governo sul territorio, il Prefetto Francesco Cappetta, le

loro felicitazioni a nome del Conservatorio Nicola Sala. Questo il testo della missiva inviata alla neo ministra, già recentemente Rettrice dell’Università di Milano- Bicocca, insignita nel 2014 del premio Marisa Bellisario, “Donne Ad Alta quota”, un riconoscimento che annualmente è rivolto alle donne che si distinguono per la loro professionalità nei campi del management, delle scienze, economia e attività sociali, sia a livello nazionale che internazionale: Onorevole Ministra Messa, a nome del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, oltre che nostro personale, intendiamo formularLe i migliori auguri di buon lavoro per la prestigiosa nomina ricevuta dal Presidente del Consiglio quale Ministra dell’Università e della Ricerca. Ella è stata chiamata a guidare un settore strategico di indirizzo e riferimento, soprattutto delle nuove generazioni, da cui partono concrete speranze di rilancio del Paese ma soprattutto del Mezzogiorno d’Italia, che vive in uno stato di disagio sociale, economico e civile, reso ancor più evidente in ragione della grave crisi pandemica che sta attraversando. E tuttavia, la comunità universitaria vive questo momento con gioia ed orgoglio, ma anche con fiduciosa attesa che un sistema nevralgico, quale quello universitario, della ricerca scientifica e tecnologica, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, possa ricevere quelle illuminate risposte che da anni attende. É convinzione diffusa che, nonostante il non facile momento che sta vivendo il Popolo italiano e con esso l’Europa e l’intero Pianeta, Lei saprà dare quello straordinario contributo di competenza, dedizione e professionalità alla coesione dell’intero comparto, come già ampiamente dimostrato con i risultati recentemente raggiunti da Rettrice, dell’Università di Milano-Bicocca. Ben conoscendo il suo amore per la musica classica e per l’arte, siamo consapevoli che non

mancheranno occasioni di confronto e di diretta interlocuzione istituzionale, anche con il mondo Afam e con esso il Conservatorio di Musica “Nicola Sala”, che rappresenta un presidio di eccellenza formativa, di produzione e ricerca del territorio sannita per l’alta qualità e professionalità della classe docente e del personale oltre che per il rigoroso impegno dei propri studenti unitamente a quelli provenienti dall’area internazionale, che possono vantare ragguardevoli

risultati didattici, artistici e professionali.