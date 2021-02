Prosegue lo screening "Scuola Sicura" in Valle Telesina Oggi 71 tamponi a docenti e personale Ata dell'istituto Mazzarella di Cerreto e San Lorenzello

Prosegue la campagna di screening “Scuola Sicura” promossa dalla Regione Campania ed affidata ai medici di famiglia delle Aggregazioni Funzionali Territoriali.

Stamattina, dalle ore 9 alle 12, sono stati effettuati ben 71 tamponi antigenici al personale docente e ATA dell’Istituto

Comprensivo “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita - San Lorenzello e sono risultati tutti negativi.

"E’ stata una bella “faticata” - ha spiegato il Coordinatore AFT 1 Guardia Sanframondi, Amedeo Ceniccola - ma sono felice di donare il mio tempo perché con piacere possiamo dire che l’Istituto “A. Mazzarella” è “Scuola Sicura” e i ragazzi possono tranquillamente continuare a frequentare questa scuola. Ringrazio dal profondo del cuore la Dirigente Anna Maria Puca per la preziosa collaborazione e tutto il personale scolastico per la grande sensibilità dimostrata nel partecipare, nonostante la pioggia, il vento e la neve, a questa iniziativa di sorveglianza sanitaria attiva.

La campagna di screening continua giovedì 18 febbraio dalle ore 15 alle 18 presso l’I.I.S. “Ugo Fragola” di Faicchio e ringrazio fin d’ora la Dirigente professoressa Elena Mazzarelli per l’impegno profuso al fine di assicurare la massima partecipazione del personale scolastico a questo screening che ha l’unico scopo di garantire una scuola sicura e sempre

aperta per i nostri giovani studenti".