Asia: «Ufficio tecnico attivo per emergenza meteo» «Sparso sale, anche oggi attivi per eventuali criticità»



Asia attiva per monitorare la situazione e mitigare i rischi derivanti dalla presenza di neve e ghiaccio sulle strade: «L'Asia comunica di aver attivato, con il coordinamento e di concerto con il Comune di Benevento, il piano di emergenza maltempo per intervenire in maniera precauzionale nelle zone e sulle strade che potrebbero presentare criticità alla viabilità cittadini.

Ieri mattina dipendenti dell'Azienda sono intervenuti in contrada Monteguardia per sgomberare la neve che si era accumulata sulla sede stradale, hanno monitorato tutti gli accessi sensibili (ingresso ospedali, uffici postali, questura, comando carabineri, polizia stradale) ed hanno provveduto, in serata, a spargere il sale su alcune zone critiche della città.

A tal fine sono stati impiegati un mezzo e tre operai.

Poiché l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale nel Sannio è stata prorogata fino alla mezzanotte di questa sera, l'ufficio tecnico dell'Asia resterà attivo e pronto ad intervenire in caso di criticità».