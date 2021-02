Covid: Nessun nuovo decesso ma 4 nuovi ricoveri al San Pio Nonostante due dimissioni cresce il numero dei ricoverati

Nessun nuovo decesso covid nei reparti dedicati dell'ospedale San Pio di Benevento. E' quanto emerge dal report odierno diffuso dall'azienda ospedaliera del capoluogo.

Due le nuove dimissioni: un paziente sannita e un paziente residente in altra provincia.

Tuttavia quattro sono stati i nuovi ricoveri nei reparti dedicati al coronavirus dell'ospedale sannita, poiché si passa dai 40 pazienti del giorno precedente ai 42 di oggi.

La situazione vede al momento 5 pazienti in terapia intensiva, 13 in subintensiva, 11 a Malattie infettive, 10 a medicina d'urgenza e 3 nell'area del pronto soccorso dedicata al coronavirus.