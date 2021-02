Mastella: vicino ai medici del 118 "Disponibile a sostenere le richieste dei medici dell'emergenza territoriale"

“Non mi pare giusto, in questo momento ancora drammatico, creare problemi ai medici del 118. Il settore ha dato dimostrazione di disponibile generosità, che ora una assurda disposizione burocratica traduce in una penalizzante regressione economica". Così il sindaco di Benevemto Clemente Mastella che prosegue "La salute è bene Costituzionale che va garantito e tutelato, così come vanno rispettati i

Diritti dei lavoratori del 118. A volte, alcune cose appaiono improvvide, e questa di certo lo è. Sono accanto e disponibile a sostenere, nelle sedi opportune, le richieste sensate dei medici dell’emergenza territoriale”.