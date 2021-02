Pericolo frane, chiude la provinciale 18 Pastene-S.Angelo Problemi anche sulla provinciale 12, transito su una corsia

Chiude al traffico dalle ore 20 di oggi 14 febbraio la Strada provinciale n. 18 collegante la frazione Pastene a Sant'Angelo a Cupolo tra il Km. 1,6, al bivio per San Nicola Manfredi, ed il Km. 2,2, inizio della variante di Sant'Angelo a Cupolo. Il provvedimento di chiusura al traffico è stato disposto, al termine di un sopralluogo del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, ing. Angelo Carmine Giordano, con il responsabile di quel tronco stradale ing. Michelantonio Panarese, a causa del concreto pericolo di frane nella zona indicata.

Problemi alla transitabilità, seppur fortunatamente meno gravi, si sono registrati lungo la vicina Strada provinciale n. 12 collegante il capoluogo sannita con i confini provinciali irpini: in questo caso è stato disposto il transito su una sola corsia per un breve tratto in prossimità dell'abitato di Benevento.

Il Presidente della Provincia è costantemente in contatto con la task force del Settore Tecnico ed è aggiornato sull'evolversi della situazione.