l progetto CRI Housing First per i senzatetto entra nel vivo A Benevento piano straordinario di accoglienza per sette persone

Il freddo siberiano, arrivato in queste ore sulla dorsale sannita, ha messo a dura prova la resistenza fisica dei senzatetto. Da sabato, quindi, su impulso dei Servizi Sociali del Comune di Benevento è stato attivato un piano straordinario di accoglienza per sette persone senza dimora (sei uomini ed una donna). L’intervento è avvenuto nel rispetto delle normative anticovid ed in stretta collaborazione con le istituzioni. Un equipaggio di Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, munito di dispositivi di protezione, si è recato presso la stazione del capoluogo e, all’interno di una autoambulanza, ha effettuato i test rapidi anticovid. Accertata la negatività dei beneficiari, ha provveduto al trasferimento degli stessi presso l’appartamento dell’housing, in Via Vittorio Veneto, per garantire loro una doccia, un pasto caldo, un letto comodo ed un ambiente confortevole per la fredda notte. Attualmente i beneficiari sono ancora ospiti della struttura.

L’operazione di recupero ed accoglienza è stata coordinata dall'equipe dell'unità di strada della Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, il cui numero per segnalare emergenze per i senza dimora è 3345895775.