"Storie tra i basoli", l'evento del comitato centro storico La presentazione del progetto letterario di Alfredo Martinelli

Mercoledì (17 febbraio) alle ore 21, il Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento, dedicherà un intero evento in diretta streaming dalla propria pagina facebook alla presentazione di “Storie tra i basoli”, l’ultimo progetto letterario di Alfredo Martinelli, beneventano DOC, le cui opere hanno da sempre una forte radice locale. Le finalità di sensibilizzazione civica e sviluppo culturale del quartiere perseguite dal Comitato trovano difatti piena corrispondenza nell'opera proposta, la quale, come ben si evince anche dal titolo, è interamente ambientata tra i vicoli e le piccole piazze del centro storico.

Luigi Marino, Presidente del Comitato Centro Storico, sarà il moderatore della serata e condurrà gli spettatori nel lungo racconto in cui si raccontano le dense vicende accadute al pittore protagonista della storia, nelle quarantotto ore di un fine settimana.

A supporto della serata ci saranno le letture di Elide Apice, Jovana Tutic, Lara Feleppa e Laura Coletta. Sono inoltre previsti interventi di coloro che seguiranno la diretta su Facebook e scriveranno le domande nei commenti.