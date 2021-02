Neve, oltre due metri a Montefalcone Valfortore FOTO Chiusa la strada provinciale 45 per raggiungere Benevento

Oltre due metri di neve. La foto davvero suggestiva, gentilmente concessa da Antonello Vecchiolla, arriva da Montefalcone Valfortore uno dei centri più alti del Sannio in cui le nevicate degli ultimi giorni hanno creato non pochi disagi. Tra gli altri chiusa la provinciale 45 per raggiungere Benevento.