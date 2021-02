Una bella notizia: Gedi "il pirata" torna a Benevento Accolta la sospensiva del provvedimento di espulsione

Una buona notizia per Benevento e per quanti hanno sostenuto Gedi, il "pirata" somalo diventato beniamino della città grazie al suo lavoro tra gli oliveti e l'orto di casa Betania.

Accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento di espulsione presentata dal legale del ragazzo, che per ora potrà tornare a Benevento.

Come si ricorderà per il giovane, arrestato anni addietro per aver attaccato una nave italiana al largo delle coste africane, era scattata la carcerazione su suolo italiano, ed era arrivato a Benevento: da qui aveva iniziato un percorso che lo aveva portato a lavorare nel sociale, con la cooperativa Sale della Terra e in particolare all'Orto di Casa Betania, dove era diventato un beniamino di avventori e bambini. Si erano attivati con una raccolta firme quando il ragazzo era stato portato a Bari per l'espulsione e il rimpatrio: con la sospensiva accolta potranno riabbracciarlo presto.