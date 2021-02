Frana lungo la Fondovalle Vitulanese, lavori al via - FOTO Questa mattina riunione tecnica in Provincia dopo i numerosi problemi causati dal maltempo

l presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha presieduto stamani una riunione con la task force per la viabilità alla Rocca dei Rettori. Scopo dell’incontro il monitoraggio la situazione venutasi a creare dopo le piogge e le nevicate degli ultimi giorni.

Al termine del briefing il presidente ha dato disposizioni affinché vengano riaperte, con ogni possibile urgenza, le strade che sono state chiuse al traffico nelle ultime ore. Di Maria ha poi raggiunto la Strada provinciale 153 “Fondo Valle Vitulanese”, la strada a scorrimento veloce che, al momento, presenta i maggiori problemi e per i quali gli interventi di ripristino della circolazione appaiono più complessi. Al sopralluogo di Di Maria hanno partecipato il dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano con il tecnico Nazzareno Mignone, oltre che il sindaco ed vicesindaco di Foglianise, rispettivamente Giuseppe Tommaselli e Giovanni Mastrocinque, ed il Sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi.

Nella zona interessata dallo smottamento, a circa mezzo chilometro di distanza dal capolinea della strada in territorio di Foglianise, sono cominciati i lavori sul fronte in frana per rimettere in sicurezza l’arteria. I tecnici della Provincia ritengono di aver individuato quelle che possono essere considerate le cause del vasto smottamento che ha compromesso la sede stradale. Il presidente Di Maria ha comunque rassicurato gli amministratori dei due Comuni sul fatto che i lavori in corso porteranno alla riapertura dell’importante arteria.

