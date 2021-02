Al San Pio 40 pazienti nell'area covid, nessun decesso Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, lunedì 15 febbraio

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento: anche oggi nessun decesso nei reparti covid e cala il numero dei pazienti in degenza nonostante sia stato effettuato un nuovo ricovero.

Due giorni di tregua sul fronte dei decessi nel Sannio, dunque, e numeri in calo per quel che riguarda i posti letto occupati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus: passa da 42 a 40 il dato dei pazienti positivi. Stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva che restano sei come nella giornata di ieri, 12 in pneumologia sub-intensiva, 13 a malattie infettive, 8 a medicina d'urgenza e solo uno nell'area isolamento covide dedicata al pronto soccorso.

In giornata inoltre sono state effettuate anche tre nuove dimissioni di pazienti residenti nel Sannio che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa. Da precisare, infine, che delle 40 persone anche ricoverate nell'area covid del Sannio 34 sono residenti nella provincia di Benevento mentre 6 sono residenti in altre province.