Città Aperta: «Bene manifesto M5S: ora riflessione su città» «Nei prossimi mesi sarà fondamentale ascoltare e ascoltarci: momento eccezionale»

Città Aperta accoglie il Manifesto del Movimento Cinque Stelle, e rilancia anche le proprie idee per Benevento. «Il Manifesto programmatico del M5S in vista delle elezioni comunali 2021 esprime una visione interessante per il futuro della città, fatta di molte proposte condivise e condivisibili, a partire dalle quali potremmo sperimentare sin da subito la capacità di un’azione comune in Consiglio.

Dal Sistema di gestione dei rifiuti – interrogazione sul Biodigestore in zona Asi -, alla integrazione e riqualificazione delle periferie – richieste di chiarimenti al Sindaco sul c.d. Bando Periferie, sui 17 progetti presentati e mai attivati, sui mutui aperti con Cassa Depositi e prestiti e sulla dubbia procedura adottata per l’unico intervento attivato, previsto tra Piazza Risorgimento e l’attuale Terminal Bus – alla pianificazione urbanistica – interrogazioni su regolarità delle procedure autorizzatorie e sulla coerenza della proposta variante al PUC – e, ancora, al sistema di mobilità sostenibile – vedi interventi sul PUM – e al piano del verde – abbiamo sottoscritto la battaglia a difesa dei Pini storici -, al sostegno al Referendum proposto dal Comitato ABC - , affinchè la Città potesse esprimersi sul tema dell’Acqua Pubblica, e tanto altro.

Noi pensiamo che una “Città Aperta” all’innovazione, anzi una città che faccia dell’innovazione permanente - in tutti i settori della vita pubblica e dell’organizzazione dei servizi - il fulcro di una credibile strategia di sviluppo, sia il migliore antidoto contro la stasi e il degrado in cui ci hanno fatto precipitare cinque anni di immobilismo amministrativo.

Riduzione del divario digitale, efficientamento energetico, mobilità sostenibile, attenzione ai settori produttivi collegati alle nuove tecnologie, rappresentano altrettante linee guida dell’agire amministrativo, sulle quali aprire un immediato confronto.

Città Aperta immagina, una Benevento che sappia accettare le sfide della modernità, e non una Città ripiegata su se stessa, asservita ad un sistema veteroclientelare, condannata a ruoli scomodi e subalterni, come quello di pattumiera della Campania (qualcuno deve ancora spiegare come, e con il consenso di chi, è nato il progetto dell’enorme Biodigestore in area ASI).

Crediamo, altresì, in una “Città Aperta” alla solidarietà umana, e che elabora risposte nuove alle emergenze dettate dal bisogno: la pandemia, ne siamo tutti consapevoli, ha innescato una grave crisi economica e sociale, che ha stravolto, e purtroppo stravolgerà ancora, le condizioni di vita e di lavoro di tante persone. Servirà guardare a chi è rimasto indietro, a chi rischia di perdere tutto, a chi è privo o sarà privato di un’occupazione, a chi vede deperire- dopo molti sacrifici- la propria attività commerciale o imprenditoriale.

Siamo convinti che la eccezionalità del momento richieda risposte eccezionali, alle quali vogliamo contribuire, mettendo a disposizione di un campo largo, di forze politiche e civiche, l’iniziativa dei nostri consiglieri comunali Italo Di Dio e Delia Delli Carri.

Sarà necessario nei prossimi mesi, ascoltare ed ascoltarci, per mettere in campo forme di coordinamento nell’agire amministrativo, che ci impegnino sinergicamente in Consiglio Comunale, e nella elaborazione politica, con la quale attraverseremo la Città.

Nessun programma amministrativo potrà ignorare che, anche e forse soprattutto nella nostra Città, c’è uno strato di marginalità e sofferenza che impone come priorità assoluta il potenziamento della rete di solidarietà pubblica.

È da qui che bisogna partire.

Deve essere questa consapevolezza a dettare l’agenda delle cose da fare.

È bene, dunque, che, al di là di inevitabili eccessi di protagonismo, e altrettanto scontate schermaglie politiche, il confronto elettorale sia incentrato su temi concreti, dando la misura di un impegno che non può che essere rivolto a costruire un progetto di riscatto collettivo della comunità cittadina»