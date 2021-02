Gli amici di Pasquale si mobilitano, ecco i salvadanai La raccolta fondi per il 22enne di Paolisi che sta lottando contro la leucemia

Qualche giorno fa l'accorato appello per la raccolta fondi per Pasquale Russo, 22 anni, che da mesi lotta contro un linfoma di hodgkin, leucemia di primo stadio. Un aiuto economico per la famiglia costretta ad affrontare diverse difficoltà. Tante le offerte pervenute e le richieste di informazioni su come aiutare Pasquale e la sua famiglia. Una situazione difficile, in pratica a soli 22 anni si ritrova a tener sulle spalle una famiglia intera col suo lavoro presso un Bingo di Roma, oggi fermo. Pasquale praticamente manda l'intero stipendio, oggi cassa integrazione, ai suoi, togliendo le spese di affitto e viveri a Roma. Poi la malattia. (LEGGI QUI)

Tra i primi a mobilitarsi sono stati gli amici (nella foto) di Paolisi che hanno installato una serie di salvadanai, anche nelle chiese di vari centri della Valle Caudina dove i cittadini potranno depositare un aiuto concreto a superare, almeno per l'aspetto economico, il momento di grande difficoltà. “Vogliamo aiutare il nostro amico Pasquale, lo merita e anche noi abbiamo deciso di scendere in campo per lui con la speranza di poterlo riabbracciare presto e di farlo stare un po' più tranquillo almeno per la parte economica”.

Un bel gesto che arriva dalla terra d'origine di Pasquale che però ha anche trovato diffidenza di qualcuno. “Non in tutti – spiegano gli amici – hanno accettato di collocare il salvadanaio nei luoghi di culto. Era solo per aiutare Pasquale e non c'è nessun fine di lucro. Ma noi confidiamo in chi ha accettato la nostra iniziativa e con la forza e la solidarietà di tutti aiuteremo un nostro amico a superare questo momento di difficoltà”.