Scuola: si parte con vaccinazioni per docenti e amministrativi L'Asl di Benevento: «Ecco come prenotare il vaccino»

Dovrebbe partire a breve anche in provincia di Benevento la campagna vaccinale del personale scolastico. L'Asl infatti ha invitato docenti e personale Ata a registrarsi sul portale apposito per prenotare il trattamento di immunizzazione: «Tutti gli istituti scolastici della provincia di Benevento sono invitati a completare l’inserimento degli elenchi dei docenti e del personale ATA che intendono vaccinarsi contro il Covid. Basta accedere alla piattaforma regionale, la stessa utilizzata per la prenotazione dei tamponi antigenici, raggiungibile attraverso il link: https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login.

Il personale scolastico (docenti e ata) deve poi completare le operazioni di adesione seguendo i passaggi indicati in piattaforma al link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Successivamente, la Asl provvederà alle convocazioni per la somministrazione dei vaccini».