Festa di 18 anni in un ristorante, fuggi fuggi e multe Controlli anti covid: attività commerciale e un bar chiusi per cinque giorni dai carabinieri

Una festa per un diciottesimo compleanno all'intero di un ristorante nel territorio di Torrecuso finita al centro dei controlli dei carabinieri della Stazione di Paupisi che hanno multato alcuni invitati e i titolari, chiudendo anche l'attività per 5 giorni per aver violato la normativa covid.

Alla vista dei carabinieri, spiegano dal comando provinciale dell'Arma “Gli invitati hanno tentato il fuggi fuggi generale ma nonostante i numerosi ospiti, i militari sono riusciti a bloccare e identificare 4 avventori ai quali hanno contestato le previste sanzioni amministrative. Inoltre il personale dell’Arma ha sanzionato il titolare del ristorante che aveva permesso lo svolgimento della festa, con l’applicazione accessoria della proposta per la chiusura dell’esercizio di ristorazione per 5 giorni”.

Durante i controlli, a Benevento, invece, i militari della Stazione hanno sorpreso all’interno di un bar al rione Libertà 6 clienti intenti a consumare bevande e altri alimenti, in violazione dell’obbligo di “distanziamento sociale” e delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Anche in questo caso, oltre ai sei ospiti del bar e stato sanzionato amministrativamente il titolare dell’esercizio pubblico per aver venduto e consentito la consumazione sul posto e nei suoi confronti è stata avanzata la proposta di chiusura per 5 giorni del bar. I Carabinieri hanno infine effettuato anche servizi finalizzati al controllo del territorio per il contrasto della criminalità predatoria dopo i numerosi furti registrati in vari centri del Sannio. Nella serata di ieri, i carabinieri di Pietrelcina hanno intercettato ed inseguito lungo la statale 212 un’Audi A6 SW di colore scuro e con i vetri oscurati. Ne è nato un inseguimento al termine del quale purtroppo il veicolo, del tipo spesso utilizzato dai malviventi, è riuscito ad allontanarsi.