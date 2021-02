Decathlon e Too good to go insieme contro lo spreco alimentare La nota azienda aderisce all'app per mettere in vendita cibo invenduto a fine giornata

Fedele al proprio percorso di valorizzazione di azioni volte a preservare le persone ed il pianeta, Decathlon aderisce all’app Too Good To Go con l'obiettivo di ispirare comportamenti sostenibili e solidali al fine di creare un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente.

Too Good To Go è l’applicazione per smartphone che permette ai commercianti e ai ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata e ai consumatori di acquistare “Magic Box” a un terzo del prezzo di vendita, impegnandosi quotidianamente nella lotta contro lo spreco alimentare.

“Dopo il successo riscontrato nelle principali città italiane, Too Good To Go continua a diffondersi in tutta Italia”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, “scegliere Too Good To Go e i prodotti delle Magic Box significa sostenere i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse. Siamo molto soddisfatti della partnership con Decathlon, che ci permette di diffondere ancora di più la cultura e la lotta contro lo spreco alimentare”.

Lanciata nel corso del 2020 in un primo punto vendita Decathlon, la partnership ha via via coinvolto sempre più negozi fino a vedere aderire la quasi totalità di sedi Decathlon sul territorio italiano, compreso il punto vendita di Benevento.

Dal momento del suo lancio, sono state vendute tramite l’applicazione oltre 5000 Magic Box, contenenti prodotti di alimentazione sportiva e integratori in scadenza che altrimenti sarebbero stati destinati alla distruzione.

Nel creare, sviluppare e curare questo progetto c'è il desiderio di eliminare gli sprechi alimentari che un distributore dello sport come Decathlon, seppur attento, genera nella sua attività ordinaria.

Tutti i giorni vengono pubblicate sull’App Too Good To Go delle box, come gesto d’amore per il pianeta: basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone e prenotare la box, ritirandola poi nel punto vendita.