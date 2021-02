Mastella: "Sarebbe stato meglio chiudere tutto. Ora tamponi" Il sindaco di Benevento tuona contro chi critica decisioni su scuole e invita anziani: vaccinatevi

Non sono uno scienziato ma la politica ha sempre il dovere di ascoltare cosa dicono gli esperti e regolarsi di conseguenza. La mia idea è stata sempre quella che bisognava fare un lockdown totale per 15 giorni per frenare la curva dei contagi”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta la continua ascesa dei contagi in Italia. Lo ha fatto a margine della presentazione della casa di accoglienza a Santa Maria degli Angeli per i senzatetto a chi gli chiedeva una sua opinione su una nuova paventata chiusura totale. “Gli stop and go non serve, non va bene. Sarebbe stato meglio, ad esempio – ha spiegato il primo cittadino – dire agli imprenditori del turismo invernale di restare chiusi e poi magari provvedere ai ristori per quelle imprese. Invece si è detto un giorno di riaprire, il giorno dopo di chiudere”.

Sempre sui contagi Mastella ha poi spiegato: “Vediamo che i numeri dei contagi vanno male nelle zone gialle, come in Campania e peraltro ci avviamo verso l'arancione, mentre invece nelle zone rosse, con un lockdown totale i contagi si bloccano. Siamo arrivati nel nostro Paese a 100mila morti e così non va affatto bene”. Ed è per questi motivi che secondo Mastella sarebbe stato meglio imporre una chiusura severa e totale per tutti in modo anche da tenere a bada le due varianti di covid che fanno paura: “Non troppo quella inglese – ha spiegato il sindaco Mastella – per la quale il vaccino e le cure sono efficaci, ma per quella sudafricana di cui non si hanno ancora dati certi”.

Il sindaco poi sbotta contro coloro che lo criticano per aver applicato regole severe contro la diffusione del coronavirus, a partire dalla chiusura delle scuole: “Purtroppo ho a che fare con degli imbecilli. Si fanno misure per aiutare i cittadini. La salute viene prima di tutti, prima dello sport e di tutti gli altri”. Giovedì, salvo ulteriori dati allarmanti dall'unità di crisi, le scuole a Benevento riapriranno.

Ed infine un appello agli anziani: “Andate a fare il vaccino. È l'unica arma contro il virus oggi a nostra disposizione. Stiamo attenti, indossiamo tutti la mascherina. Siamo in guerra con il virus. Evitate feste e situazioni pericolose. A Benevento ringrazio i miei concittadini perchè sono abbastanza prudenti, ma le immagini che ho visto in queste ore a Napoli sono sconcertanti”. Al termine dell'incontro il sindaco ha anche annunciato che presto verranno effettuati i tamponi a tutti coloro che hanno contatti con il pubblico, dai dipendenti di uffici e aziende ai dipendenti dei supermercati ed altri negozi”.