Covid. San Pio: tre dimissioni, 39 i ricoveri Il bollettino dell'emergenza coronavirus dall'ospedale di Benevento

Due nuovi ricoveri all'ospedale San Pio di Benevento dove il bollettino dell'emergenza covid evidenzia ben tre dimissioni. Trentanove, invece, i pazienti attualmente ricoverati nei reparti dedicati al coronavirus (di cui 34 sanniti e 5 provenienti da fuori provincia). Sono sei i pazienti che necessitano delle cure del reparto di terapia intensiva, 11 quelli ricoverati in pneumologia e sub intensiva e 12 sono nel reparto di malattie infettive. Nove le persone nel reparto di medicina d'urgenza e sub intensiva, mentre un solo paziente si trova nell'area di isolamento covid dedicata al pronto soccorso.