Ecco il ruolo del "farmacista digitale" La dottoressa Fiorella Greco di Benevento illustra le tante novità introdotte in questo periodo

Con la pandemia sono sempre di più i servizi che puntano sulle nuove tecnologie. Dal web ai social, ecco che anche il ruolo del farmacista diventa sempre più interattivo. E vanno in questa direzione le iniziative promosse dalla dottoressa Fiorella Greco, della para-farmacia 'FarmaGreco – Laboratorio Galenico' di Benevento.

“Si punta sulla tecnologia per garantire i servizi agli utenti”, spiega la dottoressa Greco evidenziando come questo processo sia stato velocizzato dall'inizio della pandemia: “Un periodo significativo per dare ancor di più importanza al ruolo del farmacista. Sin dal primo lookdown siamo diventati punto di riferimento fondamentale”. Si sviluppa così il concetto del “farmacista digitale per rispondere ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze del paziente, che oggi può agire direttamente col farmacista. E questa nuova attività si fonda proprio su questo concetto importantissimo”.

Un'attività giovane la 'FarmaGreco' di Benevento, ma che può contare sull'esperienza accumulata negli anni dalla dottoressa Greco e su un nuovo approccio multidisciplinare: “Ovviamente tutto ciò è realizzabile anche grazie a una collaborazione con altre figure professionali, come il programmatore informatico. In quanto - evidenzia Fiorella Greco - credo fermamente nell'alleanza di più figure professionali come nella collaborazione delle diverse figure sanitarie. In ogni tipologia di lavoro ci dovrebbe essere sempre la sinergia tra più figure, ognuno con un ruolo ben preciso. Quello del farmacista è un punto di riferimento, un professionista a servizio della salute: non deve solo dispensare il farmaco, ma deve rappresentare anche un sostegno per il paziente”.

Il farmacista si adegua così all'evoluzione tecnologica e l'emergenza covid ha reso questa esigenza ancor più significativa: “Per quanto sia una parafarmacia nata da pochissimo ho subito puntato su questo aspetto digitale. Un progetto che intende fornire un'informazione continua anche attraverso i social ai pazienti: ogni settimana affrontiamo un argomento diverso, sempre con un buon riscontro pur avendo iniziato da poco”.

Un contatto costante e diretto con i pazienti che riesce ad abbracciare gli aspetti più diversi, per rispondere alle esigenze degli utenti che possono così avere informazioni in tempo reale “anche solo per sapere se il farmaco è arrivato ed evitare lunghe file di attesa. Ciò si affianca alle consegne a domicilio sul territorio. Iniziativa che volevo realizzare da tanto e che poi ha preso una strada ben precisa proprio in questo periodo particolare. Il tutto sempre incentrato sul benessere del paziente. Così come la scelta di avere determinati settori all'interno dell'attività come 'alimento bio' e 'cosmetico sano', selezionando aziende sannite per dare valore a ciò che la nostra terra ci offre”.

Si inserisce in questo contesto anche il 'Laboratorio Galenico' presente all'interno dell'attività: “Il laboratorio consente di poter allestire dei preparati su richiesta del medico o del paziente proprio per rispondere ad esigenze specifiche”.