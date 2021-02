Donna di 86 anni muore nei reparti covid del San Pio La paziente era di Piedimonte Matese. Cinque le persone dimesse dal padiglione Santa Teresa

Dopo tre giorni di tregua, nei reparti covid del San Pio di Benevento si tornano a registrare decessi. Si tratta di una 86enne di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ricoverata da giorni nel padiglione Santa Teresa del Rummo.

Al San Pio scendono a 36 i pazienti ricoverati dopo le dimissioni di ben 5 persone nella mattinata di oggi. Si tratta di quattro pazienti sanniti e di una persona di fuori provincia. Numeri dei ricoverati che però indica come anche nelle ultime 24 ore ci siano stati nuovi ingressi a causa dei sintomi violenti del coronavirus. Un paziente in più (7) in terapia intensiva, uno in meno in Sub intensiva Pneumologia (10): sono invece 11 le persone ricoverate in Malattie infettive, sei in medicina d'urgenza Covid e 2 sono attualmente nell'area di isolamento del Pronto Soccroso del San Pio.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti al San Pio ad oggi sono 211 su complessivi 874 trattati (sospetti n. 204 e accertati n. 670) dal mese di febbraio di dodici mesi fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 419.

Dei 670 pazienti accertati positivi, trattati da un anno presso l'Area Covid dedicata, 492 sono residenti nella provincia di Benevento.