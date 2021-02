Covid. I dati Asl: 19 nuovi positivi e 33 guariti nel Sannio Il report dell'azienda sanitaria di Benevento per oggi, mercoledì 17 febbraio

Anche oggi il dato delle guarigioni supera quello dei nuovi contagi. E' quanto emerge dal report del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Benevento che segnala 19 nuovi casi di positività registrati nel Sannio nelle ultime ventiquattro ore. Ma fortunatamente nessun decesso.

I nuovi positivi sono emersi dai 327 tamponi processati e nessuno risulta avere sintomi, ma si tratta in tutti e 19 casi di persone classificate come 'asintomatiche'. Come detto, aumenta il numero dei guariti: sono 33 i cittadini sanniti che hanno ormai superato la malattia.