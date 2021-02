Rotary per la salute. domenica nuovo appuntamento Si parlerà, con Francesco Pallotta, di "tutela della salute negli ambienti di lavoro"

“Il Rotary opera per la tua salute”, è il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”.

Ancora un importante appuntamento previsto per domenica 21 febbraio alle ore 11.00 (su piattaforma zoom) con il Dott. Francesco Pallotta, Direttore Unità Operativa Complessa Igiene e Medicina del Lavoro ASL BN che tratterà la complessa tematica “Tutela della salute negli ambienti di lavoro”.

Il dott Pallotta si soffermerà nel corso dell’intervento, degli obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs 81/08 e s.m.i.- in merito alle misure di prevenzione da adottare nei luoghi di lavoro, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e di ridurre l'incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

In ossequio alle norme di sicurezza dettate dalla presenza e diffusione del Covid-19, e quindi dalla responsabilità nei confronti di tutti, gli incontri de “Il Rotary opera per la tua salute”, saranno proposti per via telematica. Sarà possibile infatti, seguire e/o interloquire con i medici specialisti attraverso piattaforme zoom previa prenotazione e/o diretta su facebook.

Il Presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano ringrazia i professionisti che si impegnano con costanza e abnegazione nel dialogo scientifico con il pubblico, perché la chiarezza e la conoscenza sono fondamentali per una corretta prevenzione.

Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento.