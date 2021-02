Covid: tre persone ricoverate al San Pio nelle ultime 24 ore Nessun decesso e nessun paziente dimesso

Nessun decesso e nessuna dimissione nelle ultime 24 ore al San Pio di Benevento, in area covid.

Sono tre, però, i pazienti ricoverati per le complicanze derivanti dal coronavirus in un solo giorno: se ieri erano 36 i degenti nei reparti riservati alla cura del covid, oggi sono saliti a 39. Stabile la situazione in terapia intensiva, con 7 pazienti ricoverati, mentre sale il numero di persone ospitate in pneumologia/terapia sub intensiva, che passa da 10 a 13.