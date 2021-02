"Contro la crisi Confindustria indosserà l'elmetto" Questa sera la proclamazione del presidente Oreste Vigorito alla guida degli industriali sanniti

“Sarà una Confindustria che proseguirà il percorso tracciato dai miei predecessori che hanno saputo far arrivare in maniera forte la voce degli industriale sanniti anche in posti lontani con serietà, applicazione ed impegno. Ma sarà anche la Confindustria che toglierà l'abito di cerimonia e indosserà l'elmetto”.

Così l'imprenditore, patron del Benevento Calcio ed editore Oreste Vigortito che questa sera, nella splendida cornice del Teatro San Vittorino di Benevento è stato proclamato presidente di Confindustria Benevento. Il 21 dicembre scorso era stato designato alla carica più alta della confederazione degli industriali sanniti. Un impegno non certo semplice in un momento difficile per le imprese anche per via della pandemia che ha aggravato ed aggraverà ancora di più la crisi economia in provincia di Benevento e non solo.

Ed è per questo motivo che il presidente Vigorito, al termine della cerimonia del passaggio di consegne ha rimarcato ancora una volta quanto sia importante: “Indossare l'elmetto per affrontare la guerra che aspetta l'industria, i cittadini e i lavoratori”. Parole di apprezzamento per l'operato della squadra del presidente uscente Filippo Liverini: “per aver fatto apprezzare le eccellenze sannite anche all'estero”, poi la strada da percorrere per affrontare al meglio le difficoltà di questo particolare momento storico: “Noi metteremo al centro l'industria ma come strumento utile per il benessere sociale”.

Per il Sannio in particolare la parola d'ordine sarà valorizzare le eccellenze naturali di un territorio bellissimo. Tra queste turismo e agricoltura: “Ogni territorio – ha rimarcato il neo presidente di Confindustria Benevento - deve valorizzare anche le eccellenze naturali che offre. E' finito il tempo di costruire aziende, come ad esempio l'Ilva di Bagnoli e Taranto in paesi dove la bellezza sta invece nei tramonti, nelle albe, nei fiumi o nei verdi pascoli. In questi posti si deve sviluppare un altro tipo di economia. Utilizzeremo ma non sfrutteremo il territorio affinché le eccellenze possano emergere. Un'industria che deve essere in armonia con i territori”.

Domani mattina, intanto, il neo presidente degli industriali sanniti incontrerà la stampa per presentare le linee programmatiche del suo mandato.