'Responsabilità', il tema del settimo Festival filosofico Presentata la nuova edizione della kermesse che quest'anno sarà on line

Ne abbiamo sentito parlare tanto soprattutto in questo anno segnato dalla pandemia eppure che cosa significa? Cosa implica? Che cosa comporta la responsabilità? Saranno questi solo alcuni degli interrogativi a cui cercheranno di dare una risposta i tanti ospiti protagonisti della settimana edizione del Festival filosofico del Sannio promosso dall'associazione 'Stregati da Sophia' con il patrocinio del comune di Benevento, della Prefettura e dell'Università degli studi del Sannio. Questo pomeriggio la presentazione presso l'Ateneo sannita con il rettore Gerardo Canfora, il sindaco Clemente Mastella e la presidente di 'Stregati da Sophia', Carmela D'Aronzo.

La kermesse torna, infatti, anche nel 2021 ma in modalità on line con tredici incontri che prenderanno il via la prossima settimana, il 25 febbraio, e termineranno l'8 aprile con la premiazione del concorso 'Io Filoso'.

Ed anche quest'anno ci sono già settecento adesioni da parte degli studenti delle scuole di Benevento. Non mancheranno le borse di studio e naturalmente momenti di confronto che partiranno appunto dal concetto di “responsabilità” a cui è dedicata questa edizione.

Da Dacia Maraini a Umberto Galiberti, da Aldo Cazzullo a Paolo Crepet, ma anche Carlo Galli e Ferdinando Creta: sono questi solo alcuni degli ospiti chiamati a confrontarsi un tema quanto mai attuale, nato dalle considerazioni emerse nel 2020 quando il festival aveva al centro il concetto di 'armonia'. “Ogni tema -ha spiegato la professoressa D'Aronzo - è collegato a quello precedente. Ci hanno detto che ci vuole responsabilità e allora cosa significa questa parola? Una parola che ci mette in discussione, ci fa riflette e ci pone degli interrogati. Per cui andremo con questo festival ad operare una storia concettuale dell'idea di responsabilità, della sua affermazione, cercando di dare un'idea più concreta e meno astratta”.

E dunque, nonostante l'emergenza covid si punta a garantire continuità alla kermesse. “Continuiamo sulla scia di quello che è stato il festival negli altri anni e che dà un approdo alla città notevole”, ha commentato il sindaco Mastella ricordando che un'iniziativa analoga viene realizzata “soltanto a Modena”.

E sul concetto di responsabilità si è soffermato anche il Rettore dell'Unisannio, Gerardo Canfora, che nel corso del suo intervento ha ribadito come questo concetto sia “per sua natura profondamente articolato”.