Pino caduto da giorni, i residenti al Comune: va rimosso FOTO Dalla scorsa settimana la grossa pianta giace in un giardino comunale di via Bari

I residenti di via Bari chiedono al Comune di Benevento la rimozione di un albero caduto a causa del maltempo della scorsa settimana. Un pino che si è abbattuto in un giardino comunale, nei pressi di una piccola cappella votiva in onore di San Pio, dove i cittadini che risiedono nella zona solitamente si fermano per una preghiera.

La chioma del grosso albero invade anche parte del marciapiede nei pressi di un incrocio e per questo ora i residenti chiedono al Comune la rimozione per la messa in sicurezza della zona.