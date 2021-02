"Sannio protagonista se tutti facciamo veramente squadra" Barone (Asi): complimenti al presidente Vigorito per attenzione su burocrazia malata

“Complimenti al presidente Vigorito per aver posto l’attenzione sulla ‘burocrazia malata’ e sulle tante procedure che impediscono agli imprenditori di svolgere normalmente le proprie attività. Su questi temi faremo una battaglia comune”. Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a margine dell’assemblea di Confindustria Sannio che ha eletto l’avvocato Oreste Vigorito presidente per il prossimo quadriennio. “Abbiamo ascoltato l’intervento appassionato di un imprenditore di successo, Vigorito è un top player dell’economia che ha deciso di mettere al servizio della nostra provincia la propria esperienza internazionale. Ambiente, energia, infrastrutture, trasporti, sburocratizzazione, agroalimentare, turismo, sono i temi strategici evidenziati dal presidente Vigorito sui quali mondo associativo e istituzioni debbono confrontarsi e procedere all’unisono. Il Sannio può diventare protagonista se tutti facciamo veramente squadra”, prosegue Barone che elogia la nomina a vicepresidente di Confindustria “del collega componente del Comitato Asi Antonio Affinita, un industriale leader nel settore dell’automotive che con la propria azienda rappresenta un vanto per il Sannio”. Infine, Barone ringrazia “per la fattiva la collaborazione il presidente uscente Filippo Liverini, sicuro che continuerà il proprio impegno per il tessuto produttivo sannita. Con Filippo abbiamo lavorato molto bene sulle Zone Economiche Speciali e non solo e spero che darà ancora il suo contributo per la promozione del territorio”.