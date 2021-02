Città Aperta: «Attenzione per dipendenti ex Papino» «Bene salutare nuove attività, ma non va lasciato indietro nessuno»

Città Aperta interviene sulla recente apertura di una nuova attività in città, salutata ovviamente con favore, ma commenta la situazione dei lavoratori ex Papino, per i quali non è stata prospettata possibilità di reimpiego: «Sia pure in controtendenza rispetto a quanto avviene anche a livello locale, con la crisi profonda delle attività economiche, e con numerosi esercizi commerciali che, causa Covid-19, o hanno già chiuso o sono costretti a lavorare a singhiozzo tra loockdown e aperture temporanee, nella giornata di ieri la Città ha visto l’apertura di una nuova struttura per la grande distribuzione presso il Centro Commerciale i Sanniti. Una nota catena di supermercati sbarca a Benevento, rilevando gli spazi ex Papino.

E peró l’atmosfera di novità e di festa, che ieri si respirava alla inaugurazione, non può e non deve distogliere l’attenzione delle Istituzioni Locali e dei Sindacati dalla sorte dei 20 dipendenti dell’ormai ex- Papino, per i quali, al momento, non è stata prospettata alcuna possibilità di reimpiego. A questi lavoratori, alle loro famiglie, va la nostra solidarietà, se non altro per evitare che il dramma che stanno vivendo cada completamente nel dimenticatoio. Perdere il lavoro in tempi normali è di per sè una grave ferita alla dignità delle persone. Lo è ancor di più in tempi di pandemia, quando trovare una nuova occupazione può diventare un miraggio. È necessario monitorare questa dei dipendenti ex-Papino come altre vertenze occupazionali aperte in città, sensibilizzando le istituzioni, a partire dall’amministrazione comunale, e facendo in modo che nessuno si

senta lasciato solo e che il tema della difesa del lavoro sia assunto come prioritario anche nel dibattito tra le forze politiche».