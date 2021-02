Mastella: zona arancione? Meglio chiudere tutto Il sindaco: adesione a campagna vaccinale ancora bassa, chi non lo fa espone a rischio anche altri

"Vaccinarsi non è un obbligo ma una responsabilità etica. I numeri da noi sono ancora bassi, sia per le persone ultra ottantenni, che per il perdonale scolastico. Il mio invito è di vaccinarsi. Chiunque ha problemi, tra gli ottantenni, può rivolgersi al Comune verremo incontro in tutti i modi. Chi rifiuta la vaccinazione espone a un rischio non solo se stesso, ma anche altri". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che poi commenta la scelta del Governatore De Luca di introdurre nuovamente la 'zona arancione'. "Intanto - prosegue il primo cittadino di Benevento - da domenica siamo in zona arancione e ci resteremo per quindici giorni. Ma non è preferibile chiudere tutto per 15/20 giorni che aprire e chiudere. Capisco perciò lo stato d’animo di chi: bar, ristoranti ed altre attività esprime una dignitosa ma indignata collera".