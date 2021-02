Un decesso e più ricoveri in terapia intensiva e pneumologia AGGIORNAMENTO - Il report dell'emergenza Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento

Prima zero vittime, dopo circa un'ora, però, purtroppo dal San Pio l'aggiornamento con un nuovo decesso nei reparti covid dell'azienda ospedaliera di Benevento dove si è anche registrato un ricovero in più. A perdere la vita una 87enne di San Lorenzello. 40 il numero totale dei pazienti nel padiglione Santa Teresa dell'azienda ospedaliera di Pacevecchia a Benevento nonostante si sia registrata anche una dimissione. Sei, una in più rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva; salgono invece a 13, purtroppo, i letti occupati in terapia sub intensiva di Pneumologia. Restano 14 le persone 'ospiti' in Malattie infettive e 7 i ricoveri in Medicina d'urgenza sub intensiva dell'area covid.

Dal San Pio spiegano anche che "in considerazione del continuo afflusso di pazienti, i dati possono subire modificazioni nel corso del tempo a seconda anche della stratificazione clinica dei pazienti per intensità di cura.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 213 su complessivi 880 trattati (sospetti 204 e accertati 676) dal mese di febbraio 2020 ad oggi presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 420. Ed ancora, dei 676 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio dello scorso anno presso l'Area Covid dedicata, 496 sono residenti nella provincia di Benevento.