Covid. Nel Sannio 24 nuovi positivi, 39 guariti I dati dell'Asl di Benevento per oggi, domenica 21 febbraio

Continua ad aumentare il dato dei contagi nel Sannio, ma fortunatamente sale anche il numero dei cittadini ormai guariti. Sono 24 i nuovi positivi segnalati dall'Asl di Benevento per oggi, domenica 21 febbraio. I nuovi casi di covid sono emersi dai 214 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore. Delle 24 persone risultate positive, solo 4 però risultano avere sintomi mentre le altre 20 sono classificate come 'asintomatiche'. Come detto, aumenta anche il dato delle guarigioni: 39 i cittadini residenti nel Sannio che hanno ormai superato la malattia.