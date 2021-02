Covid. Tamponi al San Pio, 10 nuovi positivi Il bollettino dell'azienda del nosocomio di Benevento

Sono 690 i positivi emersi dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare, presso i laboratori del nosocomio sannita sono stati analizzati oggi 160 test e di questi, come detto, sessanta sono risultati positivi al covid. Ma dall'ospedale viene precisato che solo 10 rappresentano nuovi casi, relativi a 9 persone residenti nella provincia di Benevento e ad uno residente in altra provincia, mentre gli altri 50 si riferiscono a conferme di

positività già precedentemente accertata.