Covid: nel Sannio situazione in netto miglioramento Giù del 30 per cento il numero di nuovi casi. E' la provincia messa meglio in Campania

In netto miglioramento la situazione covid a Benevento, come comunicato dal sindaco Clemente Mastella, che mostra il grafico coi dati: Benevento, dopo un aumento dello 0,5 per cento nella prima settimana di Febbraio registra, unica provincia in Campania, due significative variazioni negative consecutive: meno 16,2 per cento di nuovi casi nella settimana dal 9 al 16 febbraio e – 28,8 per cento nella settimana appena trascorsa. E' la provincia meglio messa in Campania: perché ad Avellino si registra un brusco aumento (più 64 per cento di casi), tenui aumenti a Napoli e Salerno mentre una diminuzione del 14 per cento si registra a Caserta.

Un dato confermato dai dati Asl: 15 i positivi di oggi su 367 tamponi analizzati, meno del 5 per cento nel rapporto positivi/tamponi. 15 positivi tutti senza sintomi covid significativi.