Una 97enne di Pietrelcina muore nei reparti Covid del San Pio Sono 219 le vittime nel nosocomio sannita dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri

La 219esima vittima registrata dall'inizio della pandemia nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento è purtroppo una 97enne di Pietrelcina che si trovava ricoverata da giorni nel reparto di Pneumologia sub intensiva del Rummo. Si allunga ancora, purtroppo, la già troppo nutrita lista delle persone che non ce l'hanno fatta a superare il coronavirus.

Scende a 35 il numero dei pazienti totali e per la prima volta dopo settimane, non si sono registrati ulteriori ricoveri. Un solo paziente è stato dimesso nella mattinata di oggi dopo la certificata guarigione.

Sono sei le persone ancora ricoverate in terapia intensiva. Preoccupanti anche le condizioni degli 11 pazienti di Pneumologia Sub intensiva.

Cinque invece le persone ricoverate attualmente in Medicina d'Urgenza, 11 in Malattie infettive e due in attesa nell'area di isolamento covid annessa al Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi ammontano a 219 su complessivi 890 trattati (sospetti 204 e accertati 686) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 428. Dei 686 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 501 sono residenti nella provincia di Benevento.