Nel Sannio primi vaccini per gli insegnanti Volpe (Asl) «Ce la stiamo mettendo tutta, solo ieri fatti più di 1000 vaccini»

“A seguito dell’adesione massiva degli ultimi due giorni da parte degli insegnanti e del personale scolastico che intendono sottoporsi al vaccino, abbiamo ulteriormente accorciato i tempi di avvio della campagna vaccinale a loro dedicata.” Questa la dichiarazione del Direttore Generale, Gennaro Volpe, al termine dell’incontro che si è tenuto ieri, presso la sala riunioni dell’Asl, con diversi dirigenti scolastici e con il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, Vito Alfonso.

La ASL, oltre a procedere con le convocazioni degli insegnanti e del personale ata, che hanno aderito alla piattaforma regionale (5.315 in totale), da ieri pomeriggio ha iniziato a vaccinare presso il Distretto Sanitario di Telese Terme, le prime 200 persone. Intanto, in queste ore, si sta lavorando alla definizione di ulteriori sedi presso cui effettuare la campagna scuola sicura, al fine di ridurre i tempi ed aumentare la platea delle persone vaccinate.



“Ce la stiamo mettendo tutta - dice il DG - per raggiungere il maggior numero di persone; solo nella giornata di ieri, per es., abbiamo vaccinato più di 1000 persone totali e siamo a più di 7.000 ultraottantenni vaccinati degli oltre 14.000 che hanno aderito, registrandosi sulla piattaforma regionale. Continueremo con grande impegno - conclude Volpe - compatibilmente con l’approvvigionamento dei vaccini, perché è questa la strada che potrà condurci verso la fine della pandemia”