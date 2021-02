Covid, tragedia al San Pio: muore una donna di 55 anni Residente in città. C'è un'altra vittima covid: un 82enne del salernitano

Ancora un bilancio pesante dai reparti covid del San Pio dove sono morte due persone nelle ultime 24 ore.

Una vittima è una donna della città, di soli 55 anni. L'altra è un uomo, di 82 anni e residente a Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Non si registrano nuove dimissioni ma altre tre persone nelle ultime 24 ore sono state ricoverate nei reparti covid del nosocomio beneventano per le complicazioni dell'infezione da coronavirus. Sono 36 ora i degenti, di cui 7 in terapia intensiva: bilancio che si aggrava rispetto a ieri quando ce n'erano sei.