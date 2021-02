Musica ad alto volume e assembramenti a 'Piazza': multato Identificato il giovane che sabato sera aveva scatenato balli e canti a piazza risorgimento

Una multa di 373 euro notificata sia lui che alla nonna, proprietaria della Volkswagen Golf che sabato scorso era finita al centro di un video diventato virale per il fatto che dall'auto proveniva musica ad alto volume e intorno si era creato un assembramento di persone che ballavano e cantavano in barba alle norme anti contagio. Il giovane, alla guida della Golf è stato identificato dalla polizia municipale grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Si tratta di un 24enne. Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri partecipanti “alla ballata”, ai quali verrà notificata una sanzione amministrativa pari a 280 euro.

“Sono particolarmente contento di questa operazione – ha spiegato il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – perché è la dimostrazione che quando si superano i limiti della tollerabilità si paga dazio. I ragazzi – ha continua Bosco – non si rendono assolutamente conto dei guai a cui possono andare incontro quando vengono posti in essere atteggiamenti del genere, perché si può rimanere vittima della pandemia anche inconsapevolmente”.