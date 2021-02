Certificati anagrafici in tabaccheria, domani la presentazione Interverranno il sindaco Mastella, l’assessora Coppola e il responsabile Fit Zamparelli

Domani, 27 febbraio, alle ore 11 il sindaco Clemente Mastella, l’assessora ai Servizi Demografici, Carmen Coppola, e il

responsabile provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Emilio Zamparelli, illustreranno ai giornalisti il nuovo sistema di rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie. L’incontro si terrà presso il punto vendita tabacchi ubicato di fronte alla chiesa di S. Sofia. Il nuovo sistema, che sarà appunto attivo a partire da domani mattina, consentirà dunque di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e, nello stesso tempo, la qualità dei servizi offerti dall’Ente comunale ai cittadini. “Niente più code negli uffici comunali, quindi, orari flessibili e tempi rapidi per un sistema facile, veloce e sicuro che – spiega l’assessora Coppola - consentirà ai cittadini di avere a disposizione il servizio in fasce orarie più ampie rispetto a quelle garantite dagli uffici e senza la necessità di doversi recare fisicamente in Comune”.