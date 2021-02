Covid, ancora un decesso al San Pio Ha perso la vita un uomo di 68 anni di Calvi. Aumentano i ricoveri

Ancora un decesso nei reparti covid dell'ospedale San Pio dove ha perso la vita un uomo di 68 anni di San Nazzaro ricoverato da giorni nel reparto di terapia intensiva. Salgono così a 22 i decessi sui 693 pazienti trattati al Rummo.

Nessuna dimissione e sale, purtroppo, anche il numero dei ricoveri con altri quattro casi che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere. Sono ora 39 i ricoverati nell'area covid (28 sanniti e 11 provenienti da fuori provincia). Cinque si trovano in terapia intensiva, 12 in pneumologia e sub intensiva; 10 nel reparto malattie infettive, 9 in quello di medicina d'urgenza, tre sono ricoverati nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.