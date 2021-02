Da oggi certificati anagrafici nelle tabaccherie Mastella: il primo passo di un percorso verso la Benevento digitale

“Primi in Campania a sperimentare un servizio che fa compiere un passo avanti al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione”. Così il sindaco Clemente Mastella presenta l'opportunità attivata da oggi in città: i certificati anagrafici potranno essere rilasciati presso le tabaccherie.

“Un'innovazione frutto dell'accordo tra il Comune e la Federazione Italiana Tabaccai” spiega l’assessora ai Servizi Demografici, Carmen Coppola. “Così verremo incontro alle esigenze dei cittadini. Niente più code negli uffici comunali, orari flessibili e tempi rapidi per un sistema facile, veloce e sicuro che consentirà ai cittadini di avere a disposizione il servizio in fasce orarie più ampie rispetto a quelle garantite dagli uffici e senza la necessità di doversi recare fisicamente in Comune. Inoltre – ha chiarito – è possibile ottenere certificati anagrafici da ogni comune d'Italia”.

“Da tempo – ha invece spiegato Emilio Zamparelli, responsabile provinciale della Federazione Italiana Tabaccai – abbiamo prestato i nostri servizi per lo Stato: bollo auto e pagamento tributi ne sono esempi. L'informatizzazione ha consentito l'uscita dai canali classici e come categoria abbiamo dimostrato di saperli gestire. Rappresentiamo una delle reti dello Stato più diffuse sul territorio: 60mila esercizi a servizio dello Stato e del cittadino. Il servizio partirà in via sperimentale presso dieci tabaccheria e sarà poi esteso a tutte le tabaccherie”.

Un nuovo modello di semplificazione amministrativa che sarà punto di partenza per una vera e propria rivoluzione: “E' un primo passo verso la “Benevento digitale” ma presto lanceremo un'applicazione “AppIo” con la quale si potrà ricevere certificati e documenti sul proprio smartphone”.