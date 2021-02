Covid, al San Pio muore un 83enne e 4 nuovi ricoveri Aumenta il numero delle persone trasferite da fuori provincia

E' un 83enne di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, la 223esima vittima registrata nei reparti covid di Benevento dall'inizio della pandemia provocata dal Covid 19. l'uomo, ricoverato da settimane al Rummo, nella notte non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus. Al San Pio purtroppo si segnalano anche altri ricoveri. Quattro persone in più nei reparti del padiglione Santa Teresa. È infatti risalito a 43 il numero dei ricoverati. Sale il numero delle persone trasferite nel Sannio da altre province. Di questi, infatti, ben 15 arrivano da altre città, mentre 28 sono sanniti.

Dal report quotidiano si evince come sia stato riaperta l'area isolamento covid del Pronto soccorso che in sole 24 ore ospita tre persone. 5 i pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva, 12 in terapia sub intensiva di pneumologia. 14 in malattie infettive e 9 in medicina d'urgenza covid.