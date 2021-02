Servizio 118, tre sindacati proclamano stato di agitazione La denuncia di Fials, Usb e Nursing Up: "Associazione temporanea incontra solo i confederali"

La Fials, l'Usb ed il Nursing Up, sindacati dei lavoratori della sanità phanno proclamato lo stato di agitazione del personale del Servizio Emergenza/Urgenza del 118 in quanto "le ditte affidatarie del servizio non intendono confrontarsi" con i sindacati che pure "rappresentano un congruo numero di lavoratori infermieri ed autisti". Secondo le tre sigle sindacali l’associazione temporanea di scopo (ATS) con capo fila Confederazione Misericordie d’Italia, "ritiene di doversi confrontare solo con i sincati confederali decidendo, arbitrariamente, di escludere le organizzazioni sindacali autonome nonostante gli iscritti".Per questi motivi Fials, Usb e Nursing Up hanno lanciato un appello al Prefetto di Benevento, ai vertici dell'Asl e a tutti gli enti preosti "al fine di impiantare giuste relazioni sindacali con i gestori del servizio a tutela dei lavoratori".