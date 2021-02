Unisannio: costretti a chiudere di nuovo L'università spiega: avevamo messo in campo tutti gli sforzi possibili contro il contagio

"Nonostante tutti gli sforzi fatti dall'Università del Sannio per mettere le sue strutture in sicurezza, si è costretti, ancora una volta, a spostare tutte le lezioni nella modalità on-line fino al 14 marzo, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico". Così in una nota il rettore dell'Università del Sannio dopo la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado disposta dal Reggione. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

"Dare questa notizia, rattrista molto, perché rettore, docenti e personale tecnico-amministrativo-bibliotecario - spiegano ancora dall'Unisanio - avevano messo in campo tutti gli sforzi possibili per garantire la possibilità di seguire le lezioni in presenza a chi ne avesse fatta la scelta. Purtroppo il quadro epidemiologico generale mostra molti segni di criticità e dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili per evitare un ulteriore peggioramento della situazione"