Covid, focolaio alla Maugeri: 14 positivi Cluster nel centro di riabilitazione di Telese Terme. Bloccati ricoveri e dimissioni

Ancora un focolaio per l'Istituto di riabilitazione Maugeri di Telese Terme che si trova nuovamente ad affrontare la diffusione del contagio da Covid19.

Ben 14 degenti ricoverati al secondo piano della struttura, nel reparto RRF (recupero e rieducazione funzionale) sono risultati positivi.

Sei pazienti sono stati trasferiti all'ospedale San Pio mentre gli altri otto sono stati isolati all'interno della struttura, la direzione sanitaria è per loro alla ricerca di una collocazione. Centosessanta i pazienti ora nella struttura che non effettua nuovi ricoveri né dimissioni fino al risultato dei tamponi.

I casi sono emersi grazie al protocollo del centro di riabilitazione che prevede il ritamponamento dei pazienti provenienti da altri nosocomi, anche con tampone negativo.

Il centro chiarisce che il personale é già stato tutto vaccinato e sono in corso i tamponi per tutti. Entro domani i primi risultati.