Covid. Al San Pio ricoveri ancora in aumento Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Fortunatamente nessun nuovo decesso, ma è boom di ricoveri al San Pio di Benevento. Il dato dei pazienti in degenza fa registrare un aumento di ben sette unità portando da 43 a 50 il numero dei positivi in degenza nei reparti del nosocomio sannita dedicata all'emergenza coronavirus. Nel bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, domenica 28 febbraio, viene precisato che sono 33 i pazienti sanniti in ospedale, 17 sono residenti in altre province.

Resta stabile, invece, il numero dei ricoveri in terapia intensiva che sono anche oggi cinque mentre diventano 13 i pazienti in pneumologia sub-intensiva, 18 a malattie infettive, 10 a medicina d'urgenza e 4 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso. Nessuna dimissione, purtroppo, negli ultimi due giorni.