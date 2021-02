Ferrovia Benevento-Napoli via Cancello, domani un incontro Si discuterà dei lavori di ammodernamento della linea

Domani, alle 16, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore ai trasporti Luigi Ambrosone parteciperanno all’incontro con il presidente della commissione trasporti della Regione Campania Luca Cascone, con il presidente della società di trasporto regionale EAV Umberto De Gregorio e il direttore centrale operativo Pasquale Sposito, unitamente a tutti i sindaci dei comuni attraversati dalla linea ferroviaria Benevento- Cancello- Napoli e ai sindacati di categoria.

L’incontro verte sulla sospensione dell’esercizio ferroviario con la sostituzione di autobus sostitutivi alle corse ferroviarie per consentire i lavori di ammodernamento della linea. Il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone si ritengono favorevoli alla sospensione totale dell’esercizio ferroviario con effettuazione delle corse ferroviarie con autobus sostitutivi, per consentire che i lavori di ammodernamento possano essere completati in tempi brevi, entro la fine dell’anno 2021, anziché a marzo 2023.

Il sindaco Mastella ha più volte sostenuto con il presidente De Luca la necessità di intervenire con lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria Benevento- Napoli per renderla più efficiente e con tempi di percorrenza ridotti rispetto a quelli attuali, tali da collegare la città di Benevento a Napoli in tempi più brevi e accettabili.

Dopo i diversi incontri avuti con la regione Campania nei prossimi giorni saranno avviati i lavori di ammodernamento che prevedono: Attrezzaggio con sistema di segnalamento e circolazione ferroviaria SCMT e ACCM di ultima generazione; Risanamento dell’armamento ferroviario; Manutenzione straordinaria della linea T.E.; Restyling delle stazioni di San Martino e Cervinara; Rinnovo del piano di Armamento e T.E. della stazione di Benevento Appia che diventerà sede della dirigenza centrale operativa delle linee suburbane da cui sarà regolata la circolazione ferroviaria delle linee Benevento- Napoli e Piedimonte Matese Napoli, ridando alla città di Benevento la centralità territoriale e l’importanza alla linea ferroviaria che da anni si era persa.

La città di Benevento dopo il collegamento con l’alta capacità avrà anche la linea Benevento -Cancello- Napoli via valle caudina dotata di sistemi di circolazione, ammodernamento e segnalamento ferroviario con sistemi di ultima generazione che consentiranno tempi più brevi e maggior confort per raggiungere il capoluogo partenopeo.