Asl: più guariti che positivi oggi nel Sannio 16 nuovi casi (tutti asintomatici) e 23 guarigioni. Nessun decesso

Sedici nuovi positivi nel Sannio, su 292 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Così dal report giornaliero dell'Al. Una giornata tutto sommato non pesante per il Sannio sul fronte covid, in considerazione del numero di nuove guarigioni superiore a quello dei nuovi positivi: 23 contro 16, in considerazione del fatto che tutti i nuovi positivi sono considerati asintomatici, e soprattutto dell'assenza di nuovi decessi legati al coronavirus.