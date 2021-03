Dramma nei reparti covid del San Pio, muore 51enne La vittima è un poliziotto in della Questura di Benevento. Resta alto (50) il numero dei ricoveri

Lottava da settimane nel reparto di Terapia Intensiva dell'azienda ospedaliera San Pio. Si tratta della 225esima vittima strappata agli affetti dei propri cari dal coronavirus. Luigi era un poliziotto in servizio nella Squadra Mobile della Questura Sannita (LEGGI ALTRO SERVIZIO).

Una giornata nera, dunque, all'interno del San Pio dove non si sono registrate nemmeno dimissioni. Resta fermo a 50 il numero delle persone ricoverate. Un balzo in avanti rispetto alla scorsa settimana dopo il trasferimento di numerosi pazienti dalla clinica di riabilitazione e casa di cura Fondazione Maugeri di Telese Terme dove si è registrato un cluster.

Sono infatti 18 le persone ricoverate al Rummo non residenti nel Sannio. Cinque le persone in terapia intensiva, 13 in sub intensiva di Pneumologia, 20 in Malattie infettive, 10 in Medicina d'urgenza e due persone in attesa nell'area covid del Pronto Soccorso.

Dei 707 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 512 sono residenti nella provincia di Benevento.