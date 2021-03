Nuovi numeri civici nelle contrade, ecco dove A comuncarlo l'assessore all’Urbanistica Romano e l’assessore Coppola

"Prosegue l'operazione toponomastica nelle contrade e nei prossimi giorni verranno installati ulteriori 550 numeri civici nelle contrade Cellarulo, Serretelle, Torre Alfieri, Gran Potenza, Santa Colomba, San Cosimo, Santi Quaranta e Santa Clementina". A comuncarlo l'assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano, e l’assessora alle Politiche per le contrade, Carmen Coppola.

In particolare, l’apposizione dei numeri civici riguarderà le seguenti strade: via Cellarulo, via della Locanda, via delle Fornaci, via Giovanni XXIII, via Gran Potenza, via Monte San Felice, via Masseria Gubitosa, via Masserione, via Mulino Pacifico, via San Cosimo, via Santi Quaranta, via Santa Clementina e via Morelli e Silvati. Saranno, inoltre, installati i numeri civici anche sulle seguenti strade già oggetto di consolidata toponomastica: via Antonio Abete e viale Alfredo Paolella.

Gli assessori Romano e Coppola rendono, infine, noto che "sono anche in corso di svolgimento le rilevazioni per il completamento della numerazione civica nelle altre contrade dove è stata già posta la segnaletica. Successivamente verrà distribuita ai residenti un’apposita scheda illustrativa per le attività da compiere per i cambi di indirizzo e la consultazione dei numeri sul sistema informativo territoriale del Comune di Benevento".